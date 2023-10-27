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13:36, 27 октября 2023Силовые структуры

Пытавшегося отравить российских летчиков отправили в СИЗО

Суд арестовал уроженца Мелитополя, пытавшегося отравить летчиков на Кубани
Начало событий в новости Пытавшегося отравить российских летчиков тортом и алкоголем попросили арестовать

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Армавирский городской суд арестовал 33-летнего уроженца Мелитополя по уголовному делу о теракте за попытку отравить летчиков тортом и алкоголем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина отправлен в СИЗО до 25 декабря. Пресс-служба суда предоставила Ленте.ру видео с заседания.

На кадрах виден конвой с фигурантом дела.

По данным следствия, он доставил алкоголь и кондитерское изделие, напичканные большой дозой медицинского препарата, на праздничное мероприятие выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ).

Эксперты установили, что опасная концентрация лекарств в составе кондитерского изделия была способна вызвать остановку сердца. Название лекарственного препарата, высокая доза которого была использована при готовке отравленного торта, эксперты предпочитают не называть.

22 октября выпускники летного училища в Армавире собрались в ресторане, чтобы отметить 20-летие со дня выпуска. В ходе празднования к офицерам приехал курьер и передал 20-килограммовый десерт и ящик с алкоголем.

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      Любовь Ширижик
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