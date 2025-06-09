ФСБ задержала готовивших диверсию на оборонном предприятии в Москве

ФСБ задержала двух человек, готовивших диверсию на предприятии ОПК в Москве

Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших диверсию на оборонном предприятии в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Предполагаемые диверсанты – работники указанного предприятия 1999 и 1987 годов рождения. Они пытались пронести на территорию самодельные взрывные устройства (СВУ).

По версии следствия, мужчины отдельно друг от друга вступили в контакт с представителями украинской террористической организации и по их указанию устроились на предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Московском регионе. Сначала они только разведывали обстановку, а затем собрали СВУ и попытались пронести их на территорию предприятия. В этот момент их и задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела о покушении на диверсию и незаконном ношении взрывных устройств. Они во всем сознались. Суд отправил фигурантов под стражу.