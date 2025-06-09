Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:16, 9 июня 2025Силовые структуры

Задержанные ФСБ раскрыли подробности подготовки диверсии на московском заводе

ФСБ: Готовившие диверсию устроились на московский завод по указке куратора
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала готовивших диверсию на оборонном предприятии в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мужчины, которых задержали за подготовку диверсии в Москве, устроились на оборонное предприятие по указке куратора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, задержанные отдельно друг от друга вступили в контакт с представителями украинской террористической организации. По их указанию они устроились на оборонное предприятие в Московском регионе — там они разведывали обстановку и делали фотографии, которые затем отправляли кураторам.

Для диверсии мужчины изъяли из тайника компоненты бомбы и собрали ее. Силовики задержали их в тот момент, когда они попытались пронести собранную бомбу под видом пауэрбанков через проходную.

Работники уже во всем сознались. Суд поместил их под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Продолжение в новости Появились подробности задержания готовивших диверсию на московском заводе
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на несостоявшийся обмен пленными

    Balenciaga выпустила мини-юбку в виде мужских трусов

    Мать жестоко расправилась в Подмосковье с пятилетней дочкой после ее вопроса

    Кремль раскрыл смысл утвержденной Путиным стратегии по развитию ВМФ

    В Кремле назвали НАТО инструментом агрессии и конфронтации

    Отец Маска не ответил на вопрос о встрече с Путиным

    Все пассажиры упавшего в США самолета выжили

    В России дети мигрантов жестоко избили пенсионера

    Отец Маска ушел от ответа на вопрос о встрече с Путиным

    На Мосбирже заметили аномалию с долларом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости