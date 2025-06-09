Задержанные ФСБ раскрыли подробности подготовки диверсии на московском заводе

ФСБ: Готовившие диверсию устроились на московский завод по указке куратора

Мужчины, которых задержали за подготовку диверсии в Москве, устроились на оборонное предприятие по указке куратора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, задержанные отдельно друг от друга вступили в контакт с представителями украинской террористической организации. По их указанию они устроились на оборонное предприятие в Московском регионе — там они разведывали обстановку и делали фотографии, которые затем отправляли кураторам.

Для диверсии мужчины изъяли из тайника компоненты бомбы и собрали ее. Силовики задержали их в тот момент, когда они попытались пронести собранную бомбу под видом пауэрбанков через проходную.

Работники уже во всем сознались. Суд поместил их под стражу.