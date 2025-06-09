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12:05, 9 июня 2025Силовые структуры

Появились подробности задержания готовивших диверсию на московском заводе

Диверсанты хотели пронести замаскированные под пауэрбанки СВУ на завод в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержанные ФСБ раскрыли подробности подготовки диверсии на московском заводе

Кадр: ФСБ РФ

Двое россиян 1987 и 1999 годов рождения были задержаны сотрудниками ФСБ при проносе самодельных взрывных устройств на территорию предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московского региона. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ.

Мужчины изъяли из тайников компоненты и собрали бомбы, замаскированные под пауэрбанки. Они уже дали признательные показания о том, что готовили диверсии по заданию террористической организации. На допросе задержанные рассказали, что по заданию куратора устроились на оборонное предприятие, где провели разведку и сделали фотографии.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении диверсии на оборонном предприятии.

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