В Белгородской области состав наехал на заложенную под рельсами взрывчатку. Повреждена контактная сеть, движение остановлено

Гладков: В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство под рельсами

В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что чрезвычайное происшествие случилось в Новооскольском округе.

В результате произошел взрыв. Пострадавших нет Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Взрывом повреждена контактная сеть

Гладков рассказал, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено.

На месте работают оперативные службы, информация уточняется. Какие повреждения получил состав, глава региона не уточнил.

Кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Новооскольском округе появились в сети. На фотографиях видно, что в небо поднимается столб дыма.

В Белгородской области сформировали оперштаб после подрыва поезда

После подрыва поезда в регионе был сформирован оперативный штаб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Схода подвижного состава и пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы… На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия пресс-служба ЮВЖД

Из-за происшествия были задержаны пригородный поезд №6715 Старый Оскол — Валуйки, пассажирский №392 Валуйки — Курск. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в мессенджере Telegram в несколько раз выросла активность вербовщиков, ищущих исполнителей для участия в диверсиях и терактах на территории России. В частности, за тысячу долларов потенциальным террористам предлагают устраивать взрывы на железной дороге.

