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21:04, 25 мая 2025Россия

В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство под рельсами

Гладков: В Белгородской области ж/д состав наехал на взрывное устройство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что чрезвычайное происшествие случилось в Новооскольском округе. «В результате произошел взрыв. Пострадавших нет», — добавил губернатор.

Гладков рассказал, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено. На месте работают оперативные службы, информация уточняется. Какие повреждения получил состав, глава региона не уточнил.

Ранее Минобороны сообщило, что за семь часов — с 13:00 до 20:00 по московскому времени — над регионами РФ был сбит 51 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве заявили, что 23 дрона были сбиты над Курской областью, 12 — над Орловской, 11 БПЛА — над территорией Тульской области, 6 — рядом с Москвой и 1 — над Калужской областью.

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