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05:10, 12 мая 2025Силовые структуры

На Украине активизировались вербовщики террористов

«Известия»: В Telegram активизировались вербовщики террористов на территории РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В мессенджере Telegram в несколько раз выросла активность вербовщиков, ищущих исполнителей для участия в диверсиях и терактах на территории России. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Интернет-розыск».

В апреле 2025 года было выявлено 366 аккаунтов вербовщиков, а в мае — 1098. Также за месяц троекратно увеличилось и количество сообщений с признаками вербовки — 5 и 15 тысяч постов соответственно.

За тысячу долларов потенциальным террористам предлагают устраивать взрывы на железной дороге. За попытку лишить жизни российского офицера обещают и более крупные суммы, однако в итоге диверсанты получают лишь тюремные сроки.

7 мая Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассказала, что в Тюменской области за прошедшие 1,5 года террористы завербовали 11 детей. Чаще всего преступники толкают подростков к совершению терактов на объектах железной дороги. Силовики отмечают, что обязательное условие преступников — те заставляют исполнителей снимать происходящее на видео и присылать полученный ролик в качестве отчета кураторам.

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