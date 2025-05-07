ФСБ раскрыла подробности вербовки террористами российских детей

Ura.ru: ФСБ рассказала о том, как террористы вербуют детей в Тюменской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассказала о том, как террористы вербуют детей в Тюменской области. Подробности опубликованы в Ura.ru.

По данным издания, за прошедшие 1,5 года террористы завербовали 18 жителей региона, 11 из которых являются несовершеннолетними. Сотрудники ФСБ сказали, что злоумышленники обещают выплатить подросткам денежное вознаграждения, однако никто из задержанных российскими правоохранителями так и не смог воспользоваться этими деньгами. По данным оперативников, чаще всего преступники толкают подростков и детей к совершению терактов на объектах железной дороги. Силовики отмечают, что обязательное условие преступников — они заставляют исполнителей снимать происходящее на видео и присылать полученный ролик в качестве отчета кураторам.

Ранее Калужский областной суд отправил юного поджигателя батарейного шкафа на железной дороге в воспитательную колонию на 6,5 года.