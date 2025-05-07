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15:35, 7 мая 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла подробности вербовки террористами российских детей

Ura.ru: ФСБ рассказала о том, как террористы вербуют детей в Тюменской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom  

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассказала о том, как террористы вербуют детей в Тюменской области. Подробности опубликованы в Ura.ru.

По данным издания, за прошедшие 1,5 года террористы завербовали 18 жителей региона, 11 из которых являются несовершеннолетними. Сотрудники ФСБ сказали, что злоумышленники обещают выплатить подросткам денежное вознаграждения, однако никто из задержанных российскими правоохранителями так и не смог воспользоваться этими деньгами. По данным оперативников, чаще всего преступники толкают подростков и детей к совершению терактов на объектах железной дороги. Силовики отмечают, что обязательное условие преступников — они заставляют исполнителей снимать происходящее на видео и присылать полученный ролик в качестве отчета кураторам.

Ранее Калужский областной суд отправил юного поджигателя батарейного шкафа на железной дороге в воспитательную колонию на 6,5 года.

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