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18:22, 30 апреля 2025Силовые структуры

Юный угонщик мопеда попал в колонию за поджог на железной дороге по заданию с Украины

В Калужской области суд дал подростку 6,5 года колонии за поджог шкафа на ж/д
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Калужский областной суд отправил юного поджигателя батарейного шкафа на железной дороге в воспитательную колонию на 6,5 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подросток признан виновным по статьям 281 («Диверсия») и 166 («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения») УК РФ.

Суд установил, что в 2024 году он угнал мопед и мотоцикл, чтобы покататься по улицам Людиново. В июне того же года несовершеннолетний в мессенджере стал переписываться с неустановленным пользователем, который активно выступал за Вооруженные силы Украины.

После общения с ним подросток согласился за денежное вознаграждение совершить поджог на объекте транспортной инфраструктуры. По инструкции куратора он спалил батарейный шкаф с аппаратурой систем железнодорожной автоматики и телемеханики на территории Людиново, сняв свое преступление на камеру мобильного телефона, а запись отправил куратору. Однако тот обманул юношу и не заплатил обещанный гонорар.

Ранее Ярославский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 24-летнего Евгения Ермилова, который поджег релейный шкаф на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины.

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