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11:59, 30 апреля 2025Силовые структуры

Молодой россиянин поджег релейный шкаф по заданию СБУ и отправился в колонию на 20 лет

Суд дал 20 лет молодому ярославцу за поджог релейного шкафа по заданию СБУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ярославский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 24-летнего Евгения Ермилова, который поджег релейный шкаф на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек был задержан в мае 2024 года. По указу куратора он совершил поджог релейного шкафа на перегоне «Ярославль – Дунайка» и снял происходящее на видео для отчета. За преступление ярославцу пообещали заплатить 30 тысяч рублей.

Суд признал его виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 281 («Диверсия») УК РФ.

Ранее Волгоградский областной суд вынес приговор двум 19-летним местным жителям за диверсию и легализацию денег, полученных ими с Украины за поджоги.

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