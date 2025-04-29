Двух россиян осудили за поджоги по заданию с Украины на сроки до 13,5 года

В Волгограде двое юношей получили до 13,5 года за диверсии по заданию с Украины

Волгоградский областной суд вынес приговор двум 19-летним местным жителям за диверсию и легализацию денег, полученных ими с Украины за поджоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый Зубарев получил 13,5 года лишения свободы, его сообщник Кадыков — на полгода меньше. Они оштрафованы на 60 тысяч рублей. Отбывать наказание волгоградцев отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что в июне 2024 года юноши через интернет связались с представителем украинской спецслужбы, который дал им задание на совершение диверсий с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, пообещав денежное вознаграждение. Кадыков и Зубарев дважды подожгли базовую станцию сотовой связи, засняв диверсии на мобильный телефон, а видео отправили куратору. Он перечислил им криптовалюту, которую диверсанты обналичили и положили полученные рубли на свои банковские счета.

Позже Кадыков и Зубарев спланировали поджог локомотивов и цистерн с горюче-смазочными материалами на железнодорожной станции, для чего закупили необходимые компоненты. Однако их схватили правоохранительные органы.

25 апреля сообщалось, что в Кемеровской области трем подросткам суд дал от пяти до шести лет колонии за диверсионную деятельность.