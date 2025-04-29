Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:37, 29 апреля 2025Силовые структуры

Двух россиян осудили за поджоги по заданию с Украины на сроки до 13,5 года

В Волгограде двое юношей получили до 13,5 года за диверсии по заданию с Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Волгоградский областной суд вынес приговор двум 19-летним местным жителям за диверсию и легализацию денег, полученных ими с Украины за поджоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый Зубарев получил 13,5 года лишения свободы, его сообщник Кадыков — на полгода меньше. Они оштрафованы на 60 тысяч рублей. Отбывать наказание волгоградцев отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что в июне 2024 года юноши через интернет связались с представителем украинской спецслужбы, который дал им задание на совершение диверсий с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, пообещав денежное вознаграждение. Кадыков и Зубарев дважды подожгли базовую станцию сотовой связи, засняв диверсии на мобильный телефон, а видео отправили куратору. Он перечислил им криптовалюту, которую диверсанты обналичили и положили полученные рубли на свои банковские счета.

Позже Кадыков и Зубарев спланировали поджог локомотивов и цистерн с горюче-смазочными материалами на железнодорожной станции, для чего закупили необходимые компоненты. Однако их схватили правоохранительные органы.

25 апреля сообщалось, что в Кемеровской области трем подросткам суд дал от пяти до шести лет колонии за диверсионную деятельность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила тяжелый истребитель ВСУ. На Украине заявили, что «произошло то, чего не должно было»

    Советник Набиуллиной прокомментировал возможное снижение цены отсечения для нефти

    В Европе пожаловались на давление с Запада и с Востока

    У российских банков стало меньше должников

    Уникальное животное с лечебным ядом родилось на Дальнем Востоке

    Названа новая угроза для России от торговых войн Трампа

    В США захотели создать аналог «Орешника»

    Собянин рассказал о кадровых изменениях в Москве

    Два культовых музыканта не сработались из-за ламы

    Россиянка встала в очередь на замену счетчиков и лишилась двух квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости