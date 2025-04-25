Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:25, 25 апреля 2025Силовые структуры

Российским подросткам дали срок за совершенную по заданию куратора из интернета диверсию

В Кузбассе трем подросткам дали от 5 до 6 лет за поджог релейного шкафа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Кемеровской области, Кузбассе, трем российским подросткам дали от пяти до шести лет колонии по делу о диверсии и содействии диверсионной деятельности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По данным следствия, в мае 2024 года молодые люди познакомились в интернете с неизвестным, который предложил им за денежное вознаграждение совершить диверсию. Задание показалось несложным, и молодые люди отправились к расположенному возле станции Бочаты релейному шкафу. Они отогнули защиту и залили содержимое релейного и аккумуляторного шкафа горючей жидкостью, которую затем подожгли.

Своими действиями подростки нанести ущерб на сумму свыше 130 тысяч рублей. Вскоре они были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Ранее в Тюмени задержали четырех студентов при поджоге локомотива, один из них загорелся при совершении преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выковал путь героя». Сын замдиректора ЦРУ погиб в зоне СВО. Он хотел получить гражданство России и публиковал видео с Путиным

    Москвичей предупредили о температуре ниже нуля

    В Раде назвали последствие признания Крыма российским

    Гузеева рассказала о вызове на ковер к Эрнсту

    Блогерша поделилась секретом стюардесс для защиты вещей в чемодане от помятости

    В честь 80-летия Победы Сбер провел масштабную общероссийскую акцию Огонь Памяти

    В России назвали сроки сохранения ключевой ставки на высоком уровне

    Бьянка Цензори назвала одно условие для сохранения брака с Канье Уэстом

    МИД России заявил о причастности украинских спецслужб к убийству генерала Москалика

    В Белом доме рассказали о ежедневных мыслях Трампа об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости