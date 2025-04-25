Российским подросткам дали срок за совершенную по заданию куратора из интернета диверсию

В Кузбассе трем подросткам дали от 5 до 6 лет за поджог релейного шкафа

В Кемеровской области, Кузбассе, трем российским подросткам дали от пяти до шести лет колонии по делу о диверсии и содействии диверсионной деятельности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По данным следствия, в мае 2024 года молодые люди познакомились в интернете с неизвестным, который предложил им за денежное вознаграждение совершить диверсию. Задание показалось несложным, и молодые люди отправились к расположенному возле станции Бочаты релейному шкафу. Они отогнули защиту и залили содержимое релейного и аккумуляторного шкафа горючей жидкостью, которую затем подожгли.

Своими действиями подростки нанести ущерб на сумму свыше 130 тысяч рублей. Вскоре они были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Ранее в Тюмени задержали четырех студентов при поджоге локомотива, один из них загорелся при совершении преступления.