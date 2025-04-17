Российский студент загорелся при поджоге локомотива по заданию украинского куратора

В Тюмени загорелся поджигатель локомотива, он и 3 студентов задержаны за теракт

В Тюмени задержали четырех студентов при поджоге локомотива, один из них загорелся при совершении преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Чрезвычайное происшествие случилось 16 апреля рядом со станцией Войновка. Железнодорожники услышали непонятные хлопки и вышли проверить территорию. Они увидели огонь в кабине электровоза. На месте оказались две девушки и двое парней. У одного из них горела одежда. Железнодорожники потушили огонь и сдали молодых людей прибывшим полицейским.

Задержанные оказались учащимися Тюменского госуниверситета и колледжа производственных и социальных технологий. Они получили задание устроить поджог от украинского куратора, который пообещал им вознаграждение. Молодые люди должны были поджечь локомотив, а их спутницы снять происходящее на видео, чтобы отправить в качестве отчета заказчику.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о теракте. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

16 апреля сообщалось, что Новосибирский областной суд ужесточил наказание осужденным за диверсию россиянам. Для двоих диверсантов срок увеличили с 5 лет до 10 лет и 6 месяцев лишения свободы и с 6 лет 6 месяцев до 11 лет лишения свободы. С апреля по май 2023 года они за деньги от спецслужбы Украины поджигали релейные шкафы, оборудование сотовой связи и в одном из случаев воздушное судно.