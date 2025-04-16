Осужденным за диверсию россиянам ужесточили наказание

В Новосибирске ужесточили наказание работавшим на Украину диверсантам

Новосибирский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и ужесточил наказание осужденным за диверсию россиянам. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Западно-Сибирская прокуратура.

Суд увеличил наказание для двоих диверсантов с 5 лет до 10 лет и 6 месяцев лишения свободы и с 6 лет 6 месяцев до 11 лет лишения свободы.

«Кроме того, двум обвиняемым, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, размер назначенного в виде лишения свободы наказания увеличен на 2 месяца каждому», — говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила, что с апреля по май 2023 года диверсионная группа, работавшая за деньги на спецслужбы Украины поджигала релейные шкафы, оборудование сотовой связи и в одном из случаев воздушное судно.

Наибольший резонанс получила попытка диверсантов сжечь на авиазаводе самолет Су-24. О поджоге узнали из социальных сетей. Хулиганы опубликовали видео с горящим бомбардировщиком.

