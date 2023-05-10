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10:53, 10 мая 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестные попытались сжечь Су-24 на авиазаводе

В Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь бомбардировщик Су-24 на авиазаводе

Кадр: Telegram-канал Baza

В Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь «законсервированный» Су-24 на авиационном заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, о поджоге узнали из социальных сетей. Хулиганы опубликовали видео с горящим бомбардировщиком. Они заявили, что самолет полностью уничтожен. После этого полицейские приехали на территорию Новосибирского авиационного завода. Они нашли тот самый Су-24 1990 года. Выяснилось, что бомбардировщик почти не пострадал.

Сейчас правоохранители ищут поджигателей. Отмечается, что они смогли проникнуть на территорию, перекусив сетку рабица.

Ранее стало известно, что неизвестные лица подожгли релейный шкаф на железной дороге под Саратовом.

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Екатерина Власова
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