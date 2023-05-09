На железной дороге под Саратовом подожгли релейный шкаф

Неизвестные лица подожгли релейный шкаф на железной дороге под Саратовом

Неизвестные лица подожгли релейный шкаф на железной дороге под Саратовом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Российских железных дорог» (РЖД).

Уточняется, что возгорание произошло между станциями Покровск и Анисовка днем 8 мая. «По предварительным данным, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — отметил представитель компании.

По его словам, случившееся не повлияло на движение поездов, в настоящий момент дорога работает в штатном режиме.

По информации Telegram-канала SHOT, на место прибыла полиция. Выяснилось, что рядом с оборудованием был разведен костер, а дверь шкафа была вскрыта металлическим предметом. Злоумышленники облили его воспламеняющейся жидкостью, с помощью которой также провели дорожку до костра.

2 мая неизвестные подорвали железнодорожное полотно в Брянской области. В пресс-службе РЖД сообщили, что в результате диверсии с путей сошли порядка 20 вагонов грузового поезда.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства.