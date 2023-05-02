В Брянской области подорвали железнодорожные пути

В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно, вагоны сошли с путей

В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в момент прохождения грузового состава произошли три взрыва. На место происшествия прибыли пожарные. В пресс-службе РЖД информацию подтвердили и сообщили о порядка 20 вагонах, сошедших с путей в результате диверсии. По предварительной информации, пострадавших и открытого горения нет. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено.

Ранее сообщалось, что в Брянской области предотвращен подрыв железнодорожных путей — бдительный работник заметил подкоп и вызвал полицию.