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20:51, 2 мая 2023Силовые структуры

В Брянской области подорвали железнодорожные пути

В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно, вагоны сошли с путей

Фото: Telegram-канал SHOT

В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в момент прохождения грузового состава произошли три взрыва. На место происшествия прибыли пожарные. В пресс-службе РЖД информацию подтвердили и сообщили о порядка 20 вагонах, сошедших с путей в результате диверсии. По предварительной информации, пострадавших и открытого горения нет. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено.

Ранее сообщалось, что в Брянской области предотвращен подрыв железнодорожных путей — бдительный работник заметил подкоп и вызвал полицию.

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Илона Палей
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