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15:31, 2 мая 2023Силовые структуры

В Брянской области предотвращен подрыв на железной дороге

Бдительный работник заметил подкоп и предотвратил подрыв железной дороги под Брянском
Начало событий в новости Полиция начала розыск подорвавших железную дорогу под Брянском диверсантов

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Брянской области предотвращен подрыв железнодорожных путей — бдительный работник заметил подкоп и вызвал полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На 77-м километре перегона Красный Рог — Почеп стрелочник увидел выкопанный щебень в мешках, а затем и несколько раскопок под железнодорожным полотном, куда неизвестные планировали заложить самодельное взрывное устройство.

Прибывшие полицейские оцепили место и начали поиск предполагаемых диверсантов.

Ранее 2 мая сообщалось, что правоохранители ищут членов диверсионно-разведывательной группы, подорвавших железную дорогу на 136-м километре перегона БрянскУнеча. В подрыве принимало участие от трех до пяти человек, которые пришли со стороны Стародубского района.

О подрыве железной дороги в Брянской области ранее сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате инцидента грузовой поезд сошел с рельсов. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

В РЖД также прокомментировали подрыв железной дороги под Брянском. По данным холдинга, к сходу вагонов грузового поезда, перевозившего топливо и строительные материалы, привело вмешательство посторонних лиц в работу транспорта.

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Любовь Ширижик
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