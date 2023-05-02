Полиция начала розыск подорвавших железную дорогу под Брянском диверсантов

Полиция начала розыск группы диверсантов, подорвавших железную дорогу под Брянском

Под Брянском полиция начала розыск группы диверсантов, подорвавших железную дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, в подрыве принимало участие от трех до пяти человек. Члены ДРГ заходили со стороны Стародубского района.

О подрыве железной дороги в Брянской области ранее сообщил глава региона Александр Богомаз. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельсов в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

В РЖД также прокомментировали подрыв железной дороги под Брянском. По данным холдинга, к сходу вагонов грузового поезда, перевозившего топливо и строительные материалы, привело вмешательство посторонних лиц в работу транспорта.