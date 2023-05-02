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11:26, 2 мая 2023Силовые структуры

Полиция начала розыск подорвавших железную дорогу под Брянском диверсантов

Полиция начала розыск группы диверсантов, подорвавших железную дорогу под Брянском

Фото: Татьяна Силина / РИА Новости

Под Брянском полиция начала розыск группы диверсантов, подорвавших железную дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, в подрыве принимало участие от трех до пяти человек. Члены ДРГ заходили со стороны Стародубского района.

О подрыве железной дороги в Брянской области ранее сообщил глава региона Александр Богомаз. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельсов в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

В РЖД также прокомментировали подрыв железной дороги под Брянском. По данным холдинга, к сходу вагонов грузового поезда, перевозившего топливо и строительные материалы, привело вмешательство посторонних лиц в работу транспорта.

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Елизавета Новикова
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