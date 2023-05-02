Названа причина схода с рельсов грузового поезда в Брянской области

Богомаз: под Брянском локомотив сошел с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства

Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства. Причину инцидента назвал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее в пресс-службе РЖД подтвердили информацию о подрыве железнодорожного полотна и сообщили о порядка 20 вагонах грузового поезда, сошедших с путей в результате диверсии. По предварительной информации, пострадавших и открытого горения нет.

До этого сообщалось, что в Брянской области предотвращен подрыв железнодорожных путей — бдительный работник заметил подкоп и вызвал полицию.