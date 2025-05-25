Гладков рассказал о повреждениях в результате взрыва на железнодорожных путях

Гладков: Контактная сеть железнодорожных путей повреждена в результате взрыва

В результате взрыва, который произошел после наезда поезда на заложенную под рельсами взрывчатку, повреждена контактная сеть железнодорожного пути, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в Новооскольском округе.

По его словам, движение поездов временно приостановили. В результате взрыва пострадавших не было.

24 мая в селе Зозули Борисовского района Белгородской области двое сотрудников МЧС получили ранения при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Прибывшие на место происшествия спасатели собирались устранить возгорание травы на месте детонации сбитого дрона, пояснил Гладков. Но в этот момент украинская сторона снова атаковала, в результате чего командир отделения и водитель получили осколочные ранения.