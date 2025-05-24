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19:09, 24 мая 2025Россия

В Белгородской области сотрудники МЧС пострадали при атаке дрона

Гладков: Двое сотрудников МЧС получили ранения в результате атаки беспилотника
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В селе Зозули Борисовского района двое сотрудников МЧС были ранены при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Прибывшие на место происшествия спасатели собирались устранить возгорание травы на месте детонации сбитого дрона, пояснил Гладков. Но в этот момент украинская сторона снова атаковала, в результате чего командир отделения и водитель получили осколочные ранения.

Пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ, а в дальнейшем их переведут в горбольницу №2, уточнил губернатор. По его словам, медицинская помощь им предоставляется в полном объеме.

Ранее стало известно, что в результате атаки дрона пострадал глава Беловского района Курской области Николай Волобуев. После случившегося его экстренно доставили в Москву, чтобы прооперировать, рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн. Затем чиновнику предстоит длительная реабилитация. Лечение он будет получать в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии.

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