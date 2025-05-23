Пострадавшего при атаке дрона курского чиновника экстренно доставили в Москву

Пострадавшего при атаке дрона чиновника Волобуева экстренно доставили в Москву

В Москву экстренно доставили пострадавшего при атаке дрона главу Беловского района Николая Волобуева, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник будет проходить лечение в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии. «Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции. Далее предстоит реабилитация», — рассказал глава региона, добавив, что у Волобуева в результате удара «минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки».

У самого главы Беловского района «настрой боевой», отметил Хинштейн. «Переживает, что придется провести какое-то время в больнице, а не на работе», — отметил губернатор.

22 мая Хинштейн сообщил о ранении Волобуева. Его машину атаковал дрон, но чиновник успел покинуть автомобиль. В Следственном комитете возбудили дело о теракте.

