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22:25, 22 мая 2025Силовые структуры

По факту ранения курского чиновника возбудили уголовное дело о теракте

СК возбудил дело о теракте по факту ранения главы Беловского района Волобуева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

«22 мая украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль», — говорится в сообщении.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину Волобуева 23 марта. Чиновник попал под удар, когда развозил хлеб жителям муниципалитета. Он рассказал, что успел выпрыгнуть из авто в последнюю секунду. Позднее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Волобуев снова попал под атаку ВСУ.

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