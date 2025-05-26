Появились кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Белгородской области

Появились кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Белгородской области

Кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Новооскольском округе Белгородской области появились в сети. Их опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

На фотографиях видно, что в небо поднимается столб дыма. Возгораний не наблюдается. Движение поездов на этом участке железной дороги ограничено.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поезд наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами, в результате чего произошел взрыв. Никто не пострадал.

Взрывом повреждена контактная сеть железнодорожных путей.