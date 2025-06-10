В ФСБ назвали каналы привлечения россиян к сотрудничеству с иностранными спецслужбами

ФСБ: Украина чаще всего вербует россиян на диверсии через Telegram и WhatsApp

Украинские спецслужбы привлекают россиян к сотрудничеству, используя каналы связи через Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве выяснили, что иностранные разведки чаще всего вербуют граждан на диверсионно-разведывательную деятельность через общение в этих мессенджерах.

Именно через WhatsApp в феврале был завербован 22-летний житель Краснодара, планировавший теракт в администрации местного энергетического предприятия. Он собирался забрать из тайника бомбу массой 2,5 килограмма, но был своевременно задержан силовиками.

ФСБ также установила, что россиянин сфотографировал военные объекты и собрал данные о передвижении кораблей Черноморского флота. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.