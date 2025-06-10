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10:13, 10 июня 2025Силовые структуры

В ФСБ назвали каналы привлечения россиян к сотрудничеству с иностранными спецслужбами

ФСБ: Украина чаще всего вербует россиян на диверсии через Telegram и WhatsApp
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ поймала планировавшего устроить теракт в российском регионе мужчину

Фото: Unsplash

Украинские спецслужбы привлекают россиян к сотрудничеству, используя каналы связи через Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве выяснили, что иностранные разведки чаще всего вербуют граждан на диверсионно-разведывательную деятельность через общение в этих мессенджерах.

Именно через WhatsApp в феврале был завербован 22-летний житель Краснодара, планировавший теракт в администрации местного энергетического предприятия. Он собирался забрать из тайника бомбу массой 2,5 килограмма, но был своевременно задержан силовиками.

ФСБ также установила, что россиянин сфотографировал военные объекты и собрал данные о передвижении кораблей Черноморского флота. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

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