ВСУ ударили по Севастополю

Развожаев: В Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ

В ночь на вторник, 24 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили воздушную атаку на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО), отметив, что уже сбито три воздушных цели противника в районе Северной стороны.

Губернатор также призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Крым. Над полуостровом перехватили 12 беспилотников. Средства ПВО также сбили одиннадцать дронов над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Азовского моря и семь — над акваторией Черного моря.