Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:06, 24 февраля 2026Россия

ВСУ ударили по Севастополю

Развожаев: В Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Севастополь

Севастополь. Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В ночь на вторник, 24 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили воздушную атаку на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО), отметив, что уже сбито три воздушных цели противника в районе Северной стороны.

Губернатор также призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Крым. Над полуостровом перехватили 12 беспилотников. Средства ПВО также сбили одиннадцать дронов над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Азовского моря и семь — над акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о взрыве в Москве

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Захарова обозначила условие для решения конфликта на Украине

    ВСУ ударили по Севастополю

    Главный тренер «Зенита» пожаловался на бразильского футболиста команды

    Трамп пригрозил Ирану «плохим днем»

    Канадка проснулась после операции и внезапно заговорила с русским акцентом

    Назван связанный с ухудшением памяти рацион питания

    Захарова назвала решение о начале СВО своевременным и обоснованным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok