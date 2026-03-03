Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:28, 3 марта 2026Экономика

На Камчатке произошло сильное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Виктория Клабукова

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке зафиксировано сильное землетрясение. Об этом агентству ТАСС рассказали на сейсмостанции «Петропавловск».

Магнитуда землетрясения составила 5,5. Эпицентр колебаний, по данным сейсмологов, находился в 242 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 67 километров. Землетрясение оказалось ощутимым для жителей полуострова — в крае чувствовали подземные толчки силой до двух баллов, жалоб от граждан не поступало. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

В конце февраля землетрясение произошло в Новороссийске. Его магнитуда не превысила 3,5 по шкале Рихтера, а эпицентр располагался в Черном море. Сейсмические толчки не нарушили работу объектов городского инфраструктуры и жизнеобеспечения, о повреждениях и пострадавших не сообщалось.

26 февраля мощное землетрясение случилось у восточного побережья Курил. По своей магнитуде оно достигло 5, но ни о пострадавших, ни о разрушениях известно не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

    Стало известно об отступлении ВСУ под Северском

    Обвинения США против Ирана описали фразой «строят самолет в процессе полета»

    Стало известно о брошенных на севере Украины наемниках ВСУ

    Россиянам станет тяжелее снять наличные в кассах банков

    Стало известно об изменении военной обстановки в российском приграничье

    Уиткофф рассказал о хвастовстве Ирана своим ядерным потенциалом на переговорах

    В России предупредили о скорой нехватке вагонов

    Утро жителей Харькова началось со взрывов

    Россия нарастила до максимума вывоз одного лакомства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok