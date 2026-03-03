На Камчатке произошло сильное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Камчатке зафиксировано сильное землетрясение. Об этом агентству ТАСС рассказали на сейсмостанции «Петропавловск».

Магнитуда землетрясения составила 5,5. Эпицентр колебаний, по данным сейсмологов, находился в 242 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 67 километров. Землетрясение оказалось ощутимым для жителей полуострова — в крае чувствовали подземные толчки силой до двух баллов, жалоб от граждан не поступало. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

В конце февраля землетрясение произошло в Новороссийске. Его магнитуда не превысила 3,5 по шкале Рихтера, а эпицентр располагался в Черном море. Сейсмические толчки не нарушили работу объектов городского инфраструктуры и жизнеобеспечения, о повреждениях и пострадавших не сообщалось.

26 февраля мощное землетрясение случилось у восточного побережья Курил. По своей магнитуде оно достигло 5, но ни о пострадавших, ни о разрушениях известно не было.