Экономика
21:11, 26 февраля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

У восточного побережья Курильских островов произошло мощное землетрясение. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали 26 февраля, в 20:04 по московскому времени (02:04 27 февраля по местному времени). Их магнитуда достигала 5,0 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 273 километрах к юго-востоку от города Курильска, где проживает около 2500 человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информации не поступало.

Практически аналогичные по силе подземные толчки зафиксировали рядом с Курильскими островами ранее в тот же день. Эпицентр располагался в 78 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, население которого составляет около 2300 человек. Очаг залегал на глубине шести километров. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщалось.

