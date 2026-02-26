Реклама

Экономика
11:52, 26 февраля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Афганистане

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1. Внимание на стихийное бедствие в российском регионе обратили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 18:04 по местному времени (10:04 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 78 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, население которого составляет около 2,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине шести километров. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщалось.

Накануне сопоставимые по силе подземные толчки были зафиксированы в Афганистане, на границе с Таджикистаном. Их магнитуду сейсмологи оценили в 5,4.

