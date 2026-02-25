Реклама

Экономика
14:52, 25 февраля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,4
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: menur / Shutterstock / Fotodom

В Афганистане в среду, 25 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,4. О стихийном бедствии в одной стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли неподалеку от границы с Таджикистаном в 14:12 по московскому времени. Их эпицентр располагался в афганском регионе Бадахшан, в 26 километрах к северо-западу от cела Ишкашим в Таджикистане. Очаг залегал на глубине 104 километров.

Уточняется, что толчки ощущались соседнем Узбекистане: так, в Сурхандарьинской области их интенсивность составила до 2 баллов. Информация о повреждениях и пострадавших в результате стихийного бедствия отсутствует.

Ранее в этот же день сопоставимое по силе землетрясение было зафиксировано в Японии. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,2.

