В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Японии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли на острове Сикоку в 18:07 по местному времени (12:07 мск). Эпицентр располагался в 98 километрах к югу от района под названием Накамура, население которого составляет около 34,5 тысячи человек. Очаг находился на глубине 10 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате стихийного бедствия к данному моменту не поступала.

Накануне ощутимое землетрясение было зафиксировано у берегов Камчатки. Его магнитуду сейсмологи оценили в 4,9.