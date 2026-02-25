Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:05, 25 февраля 2026Экономика

В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: menur / Shutterstock / Fotodom

В Японии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли на острове Сикоку в 18:07 по местному времени (12:07 мск). Эпицентр располагался в 98 километрах к югу от района под названием Накамура, население которого составляет около 34,5 тысячи человек. Очаг находился на глубине 10 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате стихийного бедствия к данному моменту не поступала.

Накануне ощутимое землетрясение было зафиксировано у берегов Камчатки. Его магнитуду сейсмологи оценили в 4,9.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас всю ночь бомбили». ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Семи российским вузам объявили предостережение

    Бортпроводник был уволен из-за мастурбации перед коллегой и выиграл дело

    Россиянка получила 12 лет колонии за распространение листовок

    Определена неочевидная причина развития жировой болезни печени

    Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

    Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

    Москву завалило снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok