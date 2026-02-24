Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 24 февраля 2026Экономика

У берегов Камчатки произошло ощутимое землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Афганистане

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

У берегов Камчатки во вторник, 24 февраля, зафиксировали ощутимое землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 21:43 по местному времени (12:43 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением около 165 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Ранее в феврале мощные подземные толчки зафиксировали в Афганистане. Их магнитуду сейсмологи оценили в 5,8.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли дальнейшие планы по Украине в годовщину начала СВО. Что в этот день говорят в Киеве и Европе?

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Медведев допустил ядерный удар по странам-поставщикам грязной бомбы для Украины

    Трамп назвал президента Финляндии чужим именем

    В России ответили на слова Зеленского об этапе переговоров

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Раскрыта мощность ноутбука с процессором от iPhone

    Удар трехтонной авиабомбы по дамбе на одном из основных направлений в ДНР попал на видео

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok