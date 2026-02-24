У берегов Камчатки произошло ощутимое землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

У берегов Камчатки во вторник, 24 февраля, зафиксировали ощутимое землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 21:43 по местному времени (12:43 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением около 165 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Ранее в феврале мощные подземные толчки зафиксировали в Афганистане. Их магнитуду сейсмологи оценили в 5,8.