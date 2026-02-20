Реклама

Экономика
18:44, 20 февраля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Афганистане
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sayed Hassib / Reuters

Мощное землетрясение произошло в Афганистане. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 20 февраля, в 17:39 по местному времени (16:09 мск). Их магнитуда достигала 5,8 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 44 километрах к северо-востоку от города Базарак, где проживают 65 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 77 километров. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях информация не уточняется.

Ранее мощное землетрясение произошло у берегов Пуэрто-Рико. Подземные толчки магнитудой 5,1 произошли в 10:18 по местному времени (17:18 мск) в четверг, 19 февраля. Эпицентр располагался в 162 километрах к северо-западу от столицы государства, города Сан-Хуан, с населением около 418 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. Информация о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия не поступала.

