Экономика
20:20, 19 февраля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,1
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Andrey VP / Shutterstock / Fotodom

У берегов Пуэрто-Рико в четверг, 19 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,1. О стихийном бедствии в одной стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 10:18 по местному времени (17:18 по московскому времени). Эпицентр располагался в 162 километрах к северо-западу от столицы государства, города Сан-Хуан, с населением около 418 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. Информация о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия не поступала.

Ранее в этот же день стало известно о сопоставимых по силе подземных толчках на границе Казахстана и Китая. Их магнитуду сейсмологи оценили в 5,0.

