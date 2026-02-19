На границе Казахстана и Китая произошло мощное землетрясение

На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0

На границе Казахстана и Китая в четверг, 19 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 12:09 по московскому времени. Их эпицентр располагался в 126 километрах к северу от китайского города Аксу, население которого составляет примерно 535 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения отсутствует.

17 февраля в Казахстане были зарегистрированы подземные толчки аналогичной силы. Эпицентр находился в 17 километрах к востоку от села Тургень с населением около 13 тысяч человек.