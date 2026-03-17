Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:18, 17 марта 2026

Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,9 произошло под Магаданом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Под Магаданом произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 17 марта, в 22:05 по местному времени (14:05 мск). Их магнитуда достигала 4,9 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 32 километрах к северу от поселка Ола, населенный пункт расположен в 30 километрах от Магадана. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Жители российского города почувствовали подземные толчки — в квартирах тряслись люстры, с полок падала посуда и книги. Некоторые россияне испугались и выбежали на улицу. О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

Ранее мощное землетрясение произошло в центральном районе Турции. Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 13 марта, в 03:35 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда достигала 5,3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok