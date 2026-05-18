14:13, 18 мая 2026

Второе за сутки землетрясение произошло в Китае

В Китае после землетрясения магнитудой 5,2 произошли новые подземные толчки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: AlexLMX / Shutterstock / Fotodom

В Китае зафиксировали второе землетрясение за сутки — его магнитуда составила 4,8, что считается ощутимыми подземными толчками. Об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Новое землетрясение зафиксировали в северной части Синьцзян-Уйгурского региона в 14:32 по местному времени (11:32 мск). Эпицентр располагался в 21 километре к юго-западу от города Урумчи с населением более четырех миллионов человек. Очаг залегал на глубине 33 километров. Информация о пострадавших и повреждениях в результате стихийного бедствия не поступала.

Первое за сутки землетрясение в Китае зафиксировали на юге страны в 00:21 по пекинскому времени (19:21 воскресенья мск). Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,2. Удар стихии не пережили два человека, один человек признан пропавшим без вести, а более семи тысяч человек пришлось эвакуировать. Отмечается также, что подземные толчки ощущались в Гонконге.

