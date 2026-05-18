Россиян предупредили о заражении опасным заболеванием при уборке дач

Россиян предупредили о риске заражения хантавирусом из-за курения при уборке дач

Россиянам при уборке дач и гаражей следует воздержаться от курения и употребления еды, поскольку это создает риски заражения хантавирусом через попадание на слизистую. Об этом ТАСС сообщила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

Она посоветовала при уборке помещений (сарая, гаража, погреба, дачного домика, где обитают грызуны) работать только в респираторе, резиновых перчатках с использованием дезинфицирующих средств. «Ни в коем случае нельзя подметать сухим веником, это поднимает в воздух зараженную пыль. Во время уборки запрещено есть, курить», — сообщила специалист.

Профилактика является единственным надежным способом защиты от хантавируса, поскольку от него не существует вакцины, а также нет специфических лекарственных препаратов.

Заражение человека возможно при вдыхании пыли, содержащей высохшие выделения грызунов (фекалии, моча, слюна), при прикосновении к грызунам или их выделениям, при употреблении загрязненных продуктов. Таким образом, основные меры профилактики направлены на снижение контакта с грызунами. Следует хранить продукты в закрытой таре, недоступной для грызунов, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, так как открытые водоемы могут быть загрязнены их выделениями, а также своевременно вывозить мусор и пищевые отходы и проводить дератизацию.

Ранее доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева сообщила, что смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят не все грызуны, а только определенные виды, обитающие в Америке и Азии. В Северной и Южной Америке вирус переносят оленьи мыши, а в Азии — рисовые хомяки.