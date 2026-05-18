Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 18 мая 2026Экономика

Россиян предупредили о заражении опасным заболеванием при уборке дач

Россиян предупредили о риске заражения хантавирусом из-за курения при уборке дач
Мария Черкасова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россиянам при уборке дач и гаражей следует воздержаться от курения и употребления еды, поскольку это создает риски заражения хантавирусом через попадание на слизистую. Об этом ТАСС сообщила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

Она посоветовала при уборке помещений (сарая, гаража, погреба, дачного домика, где обитают грызуны) работать только в респираторе, резиновых перчатках с использованием дезинфицирующих средств. «Ни в коем случае нельзя подметать сухим веником, это поднимает в воздух зараженную пыль. Во время уборки запрещено есть, курить», — сообщила специалист.

Профилактика является единственным надежным способом защиты от хантавируса, поскольку от него не существует вакцины, а также нет специфических лекарственных препаратов.

Заражение человека возможно при вдыхании пыли, содержащей высохшие выделения грызунов (фекалии, моча, слюна), при прикосновении к грызунам или их выделениям, при употреблении загрязненных продуктов. Таким образом, основные меры профилактики направлены на снижение контакта с грызунами. Следует хранить продукты в закрытой таре, недоступной для грызунов, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, так как открытые водоемы могут быть загрязнены их выделениями, а также своевременно вывозить мусор и пищевые отходы и проводить дератизацию.

Ранее доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева сообщила, что смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят не все грызуны, а только определенные виды, обитающие в Америке и Азии. В Северной и Южной Америке вирус переносят оленьи мыши, а в Азии — рисовые хомяки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России указали на происхождение атаковавших Москву дронов

    На Западе забеспокоились из-за укрепления отношений России и Китая

    Популярные препараты связали со снижением риска смерти от рака

    Москвичам рассказали об изменившихся грозах

    В России попробуют продать национализированную компанию в два раза дешевле

    В Раде указали на украинскую армию «мepтвыx душ» на одном направлении

    Люди в масках записали угрозы Пашиняну со словами «ты должен ответить»

    Женщина отбилась от напавшего на нее крокодила и выжила

    Названы возможные последствия для выругавшегося матом на совещании российского чиновника

    В Армении возбудили дело из-за угроз Пашиняну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok