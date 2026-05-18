14:47, 18 мая 2026Экономика

Миру спрогнозировали затяжной период дорогой нефти

Аналитик Шнейдерман: Нефть останется дороже $100 при затягивании войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Мировые цены на нефть будут выше 100 долларов за баррель, пока США и Иран не придут к компромиссным условиям завершения войны на Ближнем Востоке. Такой прогноз дал глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман. Его слова приводит RT.

Пока стороны не придут к прогрессу в ходе мирных переговоров, Ормузский пролив вряд ли откроется. При таком раскладе поставки энергоресурсов с Ближнего Востока, включая нефть, останутся нарушенными, а глобальный спрос на сырье будет значительно опережать предложение, пояснил аналитик.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
12 марта 2026

При таком раскладе ожидать скорого падения цен на нефть ниже 100 долларов за баррель не приходится, отметил эксперт. Для заметного удешевления сырья необходимы «убедительные сигналы» к деэскалации на Ближнем Востоке. Таковых пока не наблюдается, констатировал Шнейдерман. В случае же очередной эскалации в регионе сырьевые котировки устремятся к 120-125 долларам за баррель, заключил он.

Если Вашингтону и Тегерану не удастся добиться прогресса в мирных переговорах в обозримом будущем, предупредил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, мировой энергорынок столкнется с новой фазой кризиса грядущим летом. Повышенный спрос на топливо в традиционный период отпусков усилит дисбаланс спроса и предложения на мировом энергорынке. В этом случае котировки эталонной североморской марки нефти Brent могут подняться до 180 долларов, не исключил он.

