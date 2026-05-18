Власти рассказали о запасе прочности у застройщиков жилья

Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил об исчерпанном запасе прочности у застройщиков

Российские застройщики в целом исчерпали запас прочности, копившийся до середины 2024 года, пока действовала массовая льготная ипотека, и теперь у них наступают трудные времена. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, общее снижение выдачи ипотечных кредитов, если таков будет итоговый результат обсуждаемой в настоящее время модернизации программы семейной ипотеки, сильно повлияет на строительный рынок. «Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли», — подчеркнул чиновник.

Хуснуллин подчеркнул, что власти не имеют права рисковать в этой области, особенно если речь идет о многоквартирном строительстве, где задействованы деньги населения.

«Если перестают работать строители, перестают работать смежные отрасли — металлурги, производители стройматериалов», — предупредил вице-премьер. Кроме того, снизятся доходы в региональные бюджеты, а значит, пострадают социальные программы, дорожное строительство, коммунальная сфера и различные другие программы.

В конце декабря прошлого года чиновник отмечал, что в 2026 году строительной отрасли необходима выдача ипотеки в объеме от четырех до пяти триллионов рублей по ставке около 12 процентов. Такое денежное вливание обеспечит достройку начатых объектов и развитие рынка.

В первом квартале выдача ипотеки составила 1,045 триллиона рублей, но с февраля, когда условиях семейной ипотеки ужесточили, месячные результаты упали, и при сохранении такой динамики достигнуть даже нижней планки, указанной Хуснуллиным, не получится.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщил, что строительная отрасль в России входит в острый кризис, который может затянуться на два-три года.