Строительство в России столкнулось с серьезными проблемами

«Известия»: Долговая нагрузка в строительной отрасли достигла 500 процентов

Строительная отрасль в России входит в острый кризис, который может затянуться на два-три года, — долговая нагрузка на компании почти достигла 500 процентов. О серьезных проблемах, с которыми столкнулась эта сфера, сообщают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем докладе, пишут «Известия».

По данным специалистов, спад в секторе уже закрепился: если в январе 2026 года снижение было на уровне 5,5 процента, то в феврале уже 1,1 процента с учетом сезонности. Трудности со строительством домов в стране связывают с высокой ключевой ставкой, ужесточением условий по ипотеке и сокращением бюджетных расходов.

Дополнительно на застройщиков давит удорожание кредитов. По данным ЦМАКП, компании уже отдают в счет процентов по займам 37 процентов своей прибыли — это небывалый уровень. При этом чистые обязательства девелоперов достигли 481 процента EBITDA — совокупный долг оказался в пять раз выше прибыли отрасли.

В первом квартале 2026-го объем строительных работ уже сократился на 10 процентов год к году. Аналитики связывают такую динамику с отменой массовой льготной ипотеки, ужесточением семейных программ и в целом высокими ставками по кредитам.

