Назван минимальный бюджет строительства дома в России

Строитель Фелисеев: На строительство дома в России уйдет минимум 3,5 млн рублей

Строительство дома в 2026 году встанет минимум в 3,5 миллиона рублей. Такую сумму «Газете.Ru» назвал основатель строительной компании «КосмосДом», эксперт по загородному строительству Максим Фелисеев.

По подсчетам эксперта, минимальный бюджет для постройки загородного дома на сегодняшний день составляет около 3,5-4 миллионов рублей. В такую сумму обойдется строительство объекта площадью до 80–100 квадратных метров в базовой комплектации. Минимальный порог входа в массовый сегмент выше — от 8 до 15 миллионов рублей. Под этим подразумеваются дома площадью 100-160 квадратных метров с полноценной инженерией и отделкой среднего уровня. Индивидуальные проекты премиального класса потребуют вложений порядка 15-25 миллионов рублей и выше.

Значительная часть бюджета — от 30 до 45 процентов стоимости дома — обусловлена конструктивом дома. Цена на каркасный дом начинается от 3,5-6 миллионов рублей, газобетонный — 6-10 миллионов рублей. При этом у кирпичных домов только конструктив встанет в 8-14 миллионов рублей минимум, а расценки на дома из клееного бруса стартуют от 10-18 миллионов. Проект фахверкового дома оценивается как минимум от 12 до 30 миллионов рублей и выше. Еще 10-25 процентов от сметы составляет остекление — в простых проектах эта сумма ограничивается 2-3 миллионами, но при панорамном остеклении и алюминиевыми системами цифра возрастает до 7-10 миллионов. На отопление, вентиляцию, водопровод и электрику уходит еще 1,5-3 миллиона в базовых проектах, 3-6 миллиона в среднем сегменте и 6-12 миллионов в премиальном, где оборудованы тепловые насосы, системы рекуперации и элементы «умного дома».

Кроме того, стоимость зависит от региона. В столичном регионе простой дом площадью 100-120 «квадратов» обойдется в 10-13 миллионов рублей, далее в зависимости от сегмента цены вырастают до 12-18 миллионов и 18-25 миллионов рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти цены аналогичны, но стоимость участка и подготовка инженерной инфраструктуры могут прибавить к бюджету еще 10–20 процентов. В других регионах можно найти базовые дома под ключ стоимостью 6-10 миллионов, объекты комфорт-класса оцениваются в 8-14 миллионов рублей, за премиальные объекты придется отдать от 15 миллионов рублей.

Ранее Фелисеев развеял популярные мифы о строительстве загородных домов. К примеру, дерево не всегда проигрывает по качеству камню, а фахверковые дома могут стоять веками.