05:17, 26 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Развеяны пять мифов о строительстве загородных домов

Эксперт по строительству Фелисеев развеял миф о ненадежности домов из дерева
Екатерина Смирная
Фото: Andy Dean Photography / Shutterstock / Fotodom

Загородное строительство в России переживает настоящий бум — все больше семей выбирают собственный дом вместо городской квартиры, однако вместе с интересом к теме растет и количество заблуждений, которые дорого обходятся будущим владельцам, рассказал основатель строительной компании «КосмосДом», эксперт по загородному строительству Максим Фелисеев. В беседе с «Лентой.ру» он развеял пять самых живучих мифов.

Одно из самых распространенных заблуждений — что построив дом самому или с помощью «шабашников» можно сэкономить обозначил эксперт.

На практике все оказывается наоборот. Ошибки при закладке фундамента, неправильный монтаж кровли или инженерных систем в итоге требуют дорогостоящего исправления. Особенно уязвим фундамент: переделать его после возведения стен практически невозможно без частичного сноса конструкции

Максим Фелисеевэксперт по загородному строительству

Второй миф касается сроков: многие уверены, что любой дом можно построить за один сезон, указал собеседник «Ленты.ру». По его словам, это в большей степени возможно для заводских домов либо небольших каркасных конструкций, а также домов из клееного бруса и фахверка, тогда как капитальный дом из кирпича, бревна или газобетона требует времени на усадку и технологические перерывы для проведения мокрых работ. Спешка в скорости возведения таких домов приводит к трещинам, перекосам и проблемам с отделкой в будущем, отметил специалист.

Третье заблуждение касается рассуждений о том, что дерево — это дешево и ненадежно, а каменный дом всегда лучше. Между тем, по словам эксперта, деревянные конструкции при грамотном исполнении способны стоять веками: например, фахверковые дома в Европе насчитывают по 300 лет истории и продолжают эксплуатироваться.

В России этот опыт уже воспроизводится — есть реализованные объекты, где ни суровый климат, ни время не повлияли ни на материал, ни на конструкцию. Выбор должен определяться климатом, бюджетом и образом жизни владельцев, а не стереотипами

Максим Фелисеевэксперт по загородному строительству

Четвертый миф — что проект можно взять типовой или вовсе обойтись без него, обратил внимание Фелисеев.

«Без проекта невозможно точно рассчитать смету, контролировать подрядчика и строительный процесс. Неадаптированный типовой проект — это компромисс, который нередко оборачивается переплатой за изменение под конкретный участок и образ жизни его заказчиков», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Пятым и самым «дорогостоящим» мифом он назвал представление о том, что можно сильно сэкономить на инженерных коммуникациях.

«Электричество, водоснабжение, канализация и отопление — это крайне важно для комфорта и получения дома для круглогодичного проживания. Кто экономит на данном этапе, потом платит, например, за вскрытые стены и переделанные полы», — предупредил он.

Ранее начальник отдела развития продукта компании РОКВУЛ Григорий Громаков называл дачникам три главные ошибки при подготовке дома к новому сезону.

