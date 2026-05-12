13:36, 12 мая 2026

В ВСУ пожаловались на успехи Российской армии в Запорожской области

Мучной: ВС России давят логистику ВСУ в Запорожской области при помощи БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска «давят логистику» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. На это пожаловался украинский военнослужащий с позывным Мучной в Telegram-канале.

«На участке Рождественка–Воздвижевка противник продолжает системно давить по нашей логистике с помощью дронов. Основной акцент делается именно на маршрутах снабжения и передвижения техники», — написал Мучной.

По его словам, российские войска создают постоянное напряжение вдоль логистических коридоров, держа под контролем подъезды к украинским передовым позициям.

Ранее украинский военнослужащий рассказал, что российские военные интенсивно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на славянском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), считающемся ключевым.

