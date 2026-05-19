09:05, 19 мая 2026Экономика

Рублю спрогнозировали заметное ослабление к доллару

«Ведомости»: Курс доллара может достичь 80 рублей летом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Грядущим летом рубль начнет заметно слабеть к доллару. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

Укреплению американской валюты, отметили эксперты, поспособствует ряд факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли ожидаемое резкое наращивание покупок валюты по бюджетному правилу, высокие продажи валюты от неэнергетического сектора, а также падение мировых цен на нефть в случае нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

При таком раскладе, пояснил главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров, курс доллара может достичь 78-80 рублей в июле. Укрепление американской валюты до 80 рублей с учетом вышеперечисленных факторов не исключил и главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

В настоящее время курс доллара находится в районе 72,4 рубля. Нынешние котировки российской валюты ряд экспертов называют невыгодными для российской экономики. При таком раскладе отечественные экспортеры недополучают часть выручки, объяснял глава ВТБ Андрей Костин, а федеральный бюджет лишается поступлений с продаж энергоресурсов. Более оптимальным вариантом он счел коридор 90-100 рублей за доллар. Однако жесткая денежно-кредитная политика, сетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, способствует лишь дополнительному укреплению рубля.

