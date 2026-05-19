Выходцы из ближнего зарубежья подготовили теракт на военном объекте в российском регионе

В Воронежской области ФСБ задержала 2 иностранцев за подготовку теракта

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали двоих выходцев из ближнего зарубежья за подготовку теракта на военном объекте. Об этом пишет РИА Новости.

Задержанные — 1982 и 1988 годов рождения. Их завербовали представители Службы безопасности Украины (СБУ). Именно они и дали задание иностранцам устроить теракт на территории военного объекта.

Правоохранители выяснили, что иностранцы прибыли в Воронежскую область, забрали из тайника оснащенные взрывчатым веществом FPV-дроны, а потом активировали один из них на территории воинской части региона.

Сейчас злоумышленник арестованы. В отношении них возбудили уголовное дело по трем статьям.