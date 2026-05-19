Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:59, 19 мая 2026Силовые структуры

Выходцы из ближнего зарубежья подготовили теракт на военном объекте в российском регионе

В Воронежской области ФСБ задержала 2 иностранцев за подготовку теракта
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали двоих выходцев из ближнего зарубежья за подготовку теракта на военном объекте. Об этом пишет РИА Новости.

Задержанные — 1982 и 1988 годов рождения. Их завербовали представители Службы безопасности Украины (СБУ). Именно они и дали задание иностранцам устроить теракт на территории военного объекта.

Правоохранители выяснили, что иностранцы прибыли в Воронежскую область, забрали из тайника оснащенные взрывчатым веществом FPV-дроны, а потом активировали один из них на территории воинской части региона.

Сейчас злоумышленник арестованы. В отношении них возбудили уголовное дело по трем статьям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массированный удар по Ярославлю. Горит промышленный объект, выезд в Москву перекрыли

    Масштабы замещения пожилых работников в России оценили

    В Китае объяснили значение визитов Трампа и Путина

    Россиянин с винтовкой целился в подростков на детской площадке

    Влияние визита Трампа в Китай на украинский конфликт объяснили

    Шэрон Стоун раскрыла секрет образа из культовой сцены «Основного инстинкта»

    Раскрыта причина отказа Трампа от новых ударов по Ирану

    Стало известно о пострадавшем при посадке самолета в российском лесу

    Трамп предложил Си Цзиньпину вместе сотрудничать с Путиным по одному вопросу

    ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok