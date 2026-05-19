10:52, 19 мая 2026Культура

Лолита призналась в необычной зависимости

Певица Лолита Милявская заявила, что стала зависима от леденцов
Ольга Коровина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Певица Лолита Милявская рассказала, что обзавелась новой пагубной привычкой в попытках бросить курить. Ее комментарий передает «Пятый канал».

«Я стала много леденцов есть. Это плохо», — поделилась артистка. По словам Милявской, перед сном на ее столе стоит целая тарелка с леденцами, а наутро от них остаются только фантики. Лолита добавила, что при этом так и не смогла отказаться от сигарет, но все-таки стала курить значительно реже.

Ранее Лолита призналась в ненависти к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. Исполнительница заявила, что ее «тошнит» от того, как люди вредят своему здоровью, занимаясь большим спортом.

