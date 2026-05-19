Силовые структуры
10:57, 19 мая 2026Силовые структуры

Россиянин напал на силовиков прямо в участке

На Сахалине правоохранители задержали тувинца за нападение на полицейских
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На Сахалине правоохранители задержали 41-летнего тувинца за нападение на полицейских прямо в участке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителей власти»).

По версии следствия, 16 мая мужчина был в помещении для административно-задержанных. Когда силовик сказал ему перейти в камеру, мужчина оказал сопротивление и напал на правоохранителей. В ходе конфликта злоумышленник дважды ударил одного из полицейских ногой в живот, а второго схватил за руку.

Ранее на Алтае задержали мужчину, который устроил гонку с инспектором ДПС на двери автомобиля и протащил его 300 метров по проезжей части.

