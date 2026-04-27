Россиянин устроил гонку с висящим на двери инспектором ДПС и попал на видео

На Алтае задержали мужчину, который протащил инспектора ДПС 300 метров по дороге

На Алтае задержали мужчину, который устроил гонку с инспектором ДПС на двери автомобиля и протащил его 300 метров по проезжей части. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале и опубликовала соответствующее видео.

На кадрах виден водитель, которого остановили в Горно-Алтайске. Мужчину попросили предъявить документы, но вместо этого он рванул вперед вместе с висящим на его двери полицейским. Лихач протащил инспектора по дороге 300 метров, после чего наехал на бордюр на полном ходу.

По данным ведомства, злоумышленника задержали на месте — им оказался 37-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав у него не было. В отношении мужчины составили шесть административных протоколов, а его машину отправили на спецстоянку.

Полицейский, который схватился за его авто, получил травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее на видео попал мужчина, который расправился с сотрудницей девелоперской фирмы на Верейской улице в Москве из-за шумной стройки.